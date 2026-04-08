米株価指数先物大幅上昇、ダウ400ドル超高米イラン交渉延長期待 東京時間07:10現在 ダウ平均先物JUN 26月限47291.00（+479.00+1.02%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6733.50（+76.75+1.15%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24666.00（+295.00+1.21%）