イラン情勢に対応するため、IEA（国際エネルギー機関）など3つの国際機関のトップが、会談を開くことになりました。IEA（国際エネルギー機関）のビロル事務局長は7日、自身のSNSで、「このエネルギー危機は、各国が総力を挙げ、国際協調で乗り切るべき局面だ」として週明けにも、IMF（国際通貨基金）、世界銀行のトップと会談を開くと発表しました。3つの機関は1日、共同で調整グループを設置することで合意していて、共同声明では