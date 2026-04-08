[4.7 チャンピンシップ第41節 レクサム 1-5 サウサンプトン]EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)は7日に第41節を行い、MF松木玖生が所属するサウサンプトンがレクサムを5-1で下した。先発した松木は今季リーグ戦4点目となる先制点を記録している。前半12分に松木の左足が試合を動かす。PA手前で相手選手の注意を引き付けたMFフィン・アザズのスルーパスをPA内でフリーとなった松木が呼び込む。寄せてくる相手のタイミング