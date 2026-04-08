[4.7 欧州CL準々決勝第1戦 スポルティング 0-1 アーセナル]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は7日、準々決勝第1戦1日目を開催。スポルティング(ポルトガル)とアーセナル(イングランド)の対戦は0-1でアウェイのアーセナルが勝利した。MF守田英正はフル出場で攻守に貢献。存在感を示した。最初のチャンスは前半6分、スポルティング。DFウスマン・ディオマンデがDFラインから右足アウトでアーセナルの右サイドバック、DFベン・ホ