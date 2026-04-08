開催：2026.4.8会場：ギャランティードレート・フィールド結果：[Wソックス] 2 - 4 [オリオールズ]MLBの試合が8日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとオリオールズが対戦した。Wソックスの先発投手はショーン・スミス、対するオリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズで試合は開始した。3回裏、1番 チェ}