「DR-40XP」。X-Y方式に設定した様子 ティアック株式会社は、TASCAMブランドの4chポータブルレコーダー「DR-40XP」を2026年4月25日（土）に発売する。価格はオープン。参考価格は4万1,800円。 2019年に発売した「DR-40X」の次世代モデル。新たに録音レベル設定の失敗による音割れを防ぐ「32ビットフロート録音」に対応した。 単一指向性のステレオ・コンデンサーマイクを搭載。狙