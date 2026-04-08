「BCNランキング」2026年3月23日〜29日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラックA1388N11（Anker）2位Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイトA1388N21（Anker）3位Zolo Power Bank (10000mAh 22.5W Built-In USB-Cケーブル) ブラックA110DN11（Anker）4位乾電池式モバイルバッテリーBH-BZ40K（パナソニック）5位