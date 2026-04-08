8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比460円高の5万4040円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 56955.56円ボリンジャーバンド3σ 56930.00円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 55796.77円ボリンジャーバンド2σ 54637.99円ボリンジャーバンド1σ 54185.00円一目均衡表・先行スパン2（雲下限） 54155.00円一目均衡表・基準線 540