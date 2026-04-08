8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.0ポイント高の3689.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3816.65ポイントボリンジャーバンド3σ 3797.75ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 3751.37ポイントボリンジャーバンド2σ 3689.50ポイント8日夜間取引終値 3686.10ポイントボリンジャーバンド1σ 3656.00ポイント