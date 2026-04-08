8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の729ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 808.02ポイントボリンジャーバンド3σ 785.95ポイントボリンジャーバンド2σ 763.87ポイントボリンジャーバンド1σ 742.91ポイント7日東証グロース市場250指数現物終値 741.80ポイント25日移動平均 73