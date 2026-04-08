【ワシントン共同】マリン米国土安全保障長官は7日、移民に寛容な「聖域都市」にある空港で、外国人ら国際線旅客の入国審査の停止を検討していると明らかにした。聖域都市は野党民主党が優勢で、マリン氏は同党が国土安保省の予算案を巡り合意を拒否していることを理由に挙げた。ロイター通信が伝えた。実際に停止されれば多大な影響が出るのは確実で、合意を迫る圧力とする狙い。入国審査は国土安保省傘下の税関・国境警備局