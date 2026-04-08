女優の夏菜（36）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。おなかがチラリと見えるスタイリッシュなデニム＆ジャケットコーデを投稿した。自身のインスタグラムで「HommeGirlsのジャケット、バサっと羽織るだけでシルエットが綺麗でお気に入り。デニムで崩す日は小物でツヤ感をプラスしてバランス取る」と、おなかがチラリと見えるスタイリッシュなデニム＆ジャケットコーデを公開した。そして「リール、たくさんの再生と