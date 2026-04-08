アイルランド政府は、ソーシャルメディア（SNS）にアクセスする際にユーザーの年齢が確認できる「政府公式デジタルウォレット」の試験運用を実施しています。 ↑SNSの年齢確認が拡大中（画像提供／dlxmedia／Unsplash）。 アイルランド政府当局によれば、同国の国民は出生証明書、運転免許証、欧州健康保険カードなどをウォレットに保存できるとのこと。欧州連合（EU）の規制により、アイルランドは2026年末までにデジタルウ