これは筆者の実体験です。4歳の息子と過ごす時間を大切にしながら、社会とのつながりも持ち続けたい。そんな思いから在宅ワークを始めました。最初は「これなら両立できる」と期待していたものの、現実はそう甘くはありませんでした。思うように仕事は進まず、息子との時間も削られ、気づけば心も体も余裕を失っていたのです。 理想を叶える在宅ワーク