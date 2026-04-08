4月8日は、タレントとして活躍中の王林の28歳の誕生日だ。ダンス＆ボーカルユニット「りんご娘」在籍時代にバラエティ番組でブレイクし、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。先月末には株式会社ボンドを退所し、今月より再びりんご娘在籍時代に所属していた古巣・有限会社リンゴミュージック専属となった。今回はそんな王林の27歳の1年を彼女のInstagramで振り返る。【写真】王林、美背中を