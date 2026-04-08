ILLITが5月5日(韓国は4月30日)、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』をリリースする。これにともなって4月6日、グループ公式SNSチャンネルにプロモーションカレンダーを掲載。4月7日にはグループ公式SNSを通して『MAMIHLAPINATAPAI』より「GRWM」バージョンのコンセプトフォトとフィルムを公開した。このバージョンは、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』収録曲「GRWM (Get Ready With Me)」のテーマと繋がるもの。一日の始まり