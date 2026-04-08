８日放送のＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）では、７日の楽天―日本ハムの始球式に登場したミュージカル俳優・山崎育三郎がスピードガンで１０１キロを計測したことを報じた。背番号３６（さぶろう）のユニホームに身を包んで投じたこん身の１球がノーバウンドで捕手のミットに収まった映像を見届けた水曜レギュラーの松丸友紀アナウンサーは「１０１キロ、ナイスコントロールですよねえ」と話し出