◆米大リーグレッドソックス―ブルワーズ（７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が、好調なメジャー４年目をスタートした。ここまで８試合に出場し、打率２割５分、３打点８四球。５日のパドレス戦は３打数とサンプル数は少ないが、美しいスイングが戻ってきた。特筆はハード・コンタクトの増加だ。６日試合終了時点で平均打球速度９７・３マイルは、大リーグ全体で３位（