歌手・荻野目洋子(57)が7日、自身のインスタグラムを更新。4日に都内で開催した「Yoko Oginome☆Spring Fes!2026」に大物漫画家らが駆けつけたことを明かした。 【写真】想い出がいっぱいすぎてあだち充氏と胸熱の再会 荻野目は「皆さん、駆けつけてくれて有難うございました♡」と記し、「『みゆき』作者のあだち充さん、作詞家の売野雅勇さん、 成君と仲の良いMAXリナちゃん、コレオグラファーのKABA.ちゃん