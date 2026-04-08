駅などで意図的に通行人にぶつかってくる、いわゆる「ぶつかり」行為。今、SNSではこの被害に泣き寝入りせず、勇気を持って抗議した体験談が注目を集めている。 【写真】被害にあった、あほすたさん こういった行為をする人のことを俗に「ぶつかりおじさん」と呼ぶが、実際は加害者の性別は限定されない。今回話題になったのは、駅でぶつかり行為にあったドキュメンタリー漫画家のあほすたさん（@yusaburukokoro）が加害者