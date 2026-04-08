6日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場した女優・戸塚真琳（とづか・まりん＝19）が、発売前日の5日に更新した自身のインスタグラムでグラビア初挑戦を決めた思いをつづっている。 【写真】葛藤の末に決めた初挑戦夜にきらめく艶髪が美しい 3月30日に更新した自身のインスタグラムで「4/6発売のヤングマガジンに 掲載していただくことになりました！ なんと、初グラビアです…！」と報告した戸塚。掲載したショッ