タレントの上沼恵美子が4日に配信したYouTubeチャンネル「上沼恵美子ちゃんねる」で「機械音痴の夫方向音痴の夫どっちが許せない」をテーマに自身の考えを披露した。 【写真】地図って難しい！ロシアのサイズに驚きメルカトル図法を実際の面積に変換 同チャンネルで上沼はかつて姉妹漫才コンビ海原千里・万里の万里としてともに活動した姉とともに語り合った。 上沼は「方向音痴の夫が許せないです。方向音痴