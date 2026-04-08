広島のレトロユニフォームが話題サンフレッチェ広島は4月5日、「トータル 90」のユニフォームを発売すると発表した。2000年代初頭のフットボールシーンを彷彿とさせるレトロな一着は大きな注目を集め、販売開始から半日ほどで全サイズが完売する事態となった。今回登場したアイテムは、当時のエネルギーを現代に伝えるデザインが特徴だ。ゆったりとしたレトロなシルエットをベースにしており、スタジアムでの観戦時はもちろん