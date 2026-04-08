法政大学の池端翔夢「1番はレイソルに帰ることが目標」第100回関東大学サッカーリーグが4月4日、味の素フィールド西が丘で開幕した。この日の第2試合では法政大学と国士舘大学が対戦。法政のMF池端翔夢（いけばた・つばさ／3年）はが「本当に今年が勝負だと思う」とこの1年にかける思いを話した。得意の左足から何度もチャンスを演出した。公式戦の登録はMFで本職はボランチながら、国士舘との試合では左サイドバックでスタメ