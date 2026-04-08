古橋は肩の手術で今季残り試合を欠場へイングランド2部バーミンガム・シティに所属するFW古橋亨梧は、肩の手術を受けたため今シーズン中の復帰が絶望的となった。地元紙「Birmingham Mail」は「今季再びバーミンガム・シティでプレーすることはない」と終盤での離脱に言及し、来季去就についても報じている。古橋は昨夏にフランス1部スタッド・ランスから加入したものの、以前から抱えていた肩の問題に苦しんできた。今季は公