ドナルド・トランプ米大統領が「一つの文明全体が消滅するだろう」として一方的に通告した対イラン交渉の期限である現地時間7日午後8時（日本時間8日午前9時）を前に、米国が核兵器を使用する可能性があるとの懸念が出ている。トランプ大統領は交渉期限を12時間後に控えた同日午前8時、ソーシャルメディア（SNS）に「今夜、一つの文明（civilization）全体が消え、二度と元に戻らないだろう」と投稿した。これに関連し、ハンガリー