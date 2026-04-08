ミシガン州の2カ所の公園で、毎年恒例の「マシュマロ・ドロップ」と呼ばれるイベントが開催された。【映像】ヘリから大量マシュマロ投下の瞬間映像には、青空を飛ぶヘリコプターから、白い物体が大量にまかれる様子が映っている。上空をヘリコプターが通過すると、子どもたちから歓声が上がる。大量のマシュマロが地面にまかれ、今か今かと並んで待つ子どもたちが「スタート」と同時に一斉に走り始める。「最高だったよ。ち