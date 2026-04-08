高市早苗政権の官邸幹部による「日本は核兵器を保有すべきだ」という発言が問題視され、「日本の核武装はそもそも米国が許さない」とも指摘される現在。いわゆる「米国の安全保障コミュニティ」の“内部の人間”──国際安全保障、また国際法・国際規範を専門とするふたりの有識者──は、日本への「選択的（友好的）核拡散」を推奨する。【画像】オクラホマ大学助教のモーリッツ・グレーフラス氏米『フォーリン・アフ