「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子（31）が8日までに自身のインスタグラムを更新。夜桜のお花見ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「お仕事終わりに」とつづった。写真では夜桜のお花見ショットなどを投稿した。ネットでは「可愛すぎ」「素敵」「お美しい」「誰と…」「撮影者は旦那様…！？」などの声があがった。