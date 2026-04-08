トランプ大統領は、ホルムズ海峡の安全確保をめぐる協力を念頭に、「日本は我々を助けてくれなかった」と不満を表明した。【映像】トランプ氏が不満をあらわにした瞬間韓国とオーストラリアについても「助けてくれなかった」と言及している。トランプ氏は先月、高市早苗総理大臣との会談の際、「日本とは素晴らしい関係にあり、大きな支援を受けている。数日前に出た声明を踏まえると、日本は期待に応えようとしていると思う