神奈川・川崎市で7日、クレーンの解体工事中に一部が落下して足場が崩れ、5人の男性作業員が巻き込まれて3人が死亡し、1人が海に落ちて行方不明になっている。7日夕方、川崎区扇島にあるJFEスチール株式会社の製鉄所の敷地で、クレーンの解体工事中にクレーンの重り部分が落下し、下にあった足場が崩れた。この事故で、クレーンの上などで作業をしていた10代から40代の男性作業員5人が巻き込まれて落下したという。現場から4人が病