南北線延伸区間の駅間トンネル工事に着手へ東京メトロは、南北線の延伸区間（品川〜白金高輪）について、駅間シールドトンネル工事を今年度に発注します。施工者の選定後に着工となる予定です。【画像】深すぎる！これが南北線「延伸区間」のルート＆構造です南北線では、白金高輪〜白金台間から分岐する約2.5kmの新線を建設し、品川駅への乗り入れを実現する工事が始まっており、各種調査や道路施設物を撤去・移設する工事が