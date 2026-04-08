コンフォートホテル横浜関内は、3月31日にリニューアルを完了した。港町横浜の都市文化を取り入れた「波」をテーマに、客室と共用空間の内装を改装した。客室は横浜の海や白波、砂浜をイメージした色彩を用いた。宿泊者無料の共用スペース「Comfort Library Cafe」は席種やレイアウトを見直し、凹凸を用いたアートワークを配して、朝食のほか読書やデスクワーク、休憩など多目的に使える空間とした。横浜の歴史、食、建築、アート