かつに合わせて頬張るご飯は格別。しかし、それに劣らぬ旨さを奏でるのがお酒だ。ビールやサワーなら爽快感をもたらし、ワインや日本酒なら旨みが増幅する。かつ×お酒。至福の組み合わせを楽しめるお店を集めました。カジュアルな定食がワインとスープで優雅な洋食気分に『洋カツ屋ドン・デ・ラ・ナチュレ』＠恵比寿フレンチ出身の原田隼太郎さんが立ち上げたのは、とんかつでもなく洋食とも違う“洋カツ”の店。気軽な定食スタイ