◆【リーダーの罠】「恩人だから」→ニコライ2世が怪僧を重用した末路がヤバすぎた【悩んだら歴史に相談せよ】『リーダーは日本史に学べ』の著者が、舞台を世界へ広げた『リーダーは世界史に学べ』。東京大学・羽田 正名誉教授の監修のもと、世界史に名を刻む35人の言葉から、現代のビジネスに必要な「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く術を解説する。個人的な恩義や感謝で「怪僧」を引き寄せたロ