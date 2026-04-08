プロ野球史上最大のミステリー「KKドラフト」から41年、いま初めて明らかになる物語――。あのとき、球界に渦巻く虚々実々に翻弄されたのは桑田真澄と清原和博だけではなかった。脚光を浴びた2人の周縁で、誰が動き、誰の運命が書き換えられたのか。本当の主役は誰だったのか。連載『1985 英雄たちのドラフト』第１回「ネアカ軍団」（前編）「こいつらには自由にやらせるのがいい」日常生活で用いられる「ネクラ」「ネアカ」なる言