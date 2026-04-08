パリ五輪フェンシング女子サーブル団体で銅メダルの江村美咲（27＝立飛ホールディングス）が8日までに自身のインスタグラムを更新。オフのディオールコーデを投稿した。自身のインスタグラムで「A day off with @dior」とディオールのジャケットコーデを投稿した。ハッシュタグでは「#supportedbydior」「#misaki_hobby」「#2月の思い出」と記した。ネットでは「カッコイイ！」「素敵」「キレイすぎる」「オシャレでモデル