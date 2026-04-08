将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメント2回戦が4月7日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、高見泰地七段（32）が佐藤天彦九段（38）に105手で勝利した。【映像】高見七段が準決勝進出を決めた瞬間叡王経験者の高見七段が、棋聖戦ベスト4進出を決めた。佐藤九段との注目の一戦は、振り駒で高見七段の先手番に。四間飛車の出だしから、桂損ながら仕掛けが上手くいって先手ペースとなった。ABEMAでテキスト解説を務