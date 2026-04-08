明治時代、看護師として活躍した大関和（おおぜき・ちか）をモチーフに描く朝ドラ「風、薫る」（NHK）。大関の評伝を書いた青山誠さんは「和（チカ）は18歳で結婚し、2児を産むが、何人もの妾を囲う夫をどうしても許せなかった」という――。※本稿は、青山誠『大関 和 看護に人生を捧げた日本のナイチンゲール』（角川文庫）の一部を再編集したものです。桜井看護学校1期生の卒業写真、前列右から2番目が大関和、左から2番目が鈴