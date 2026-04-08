新しく始める趣味として、また大人の学びなおしに人気の「美術」。しかし、「美術展に行っても鑑賞方法がよくわからない」「作品の時代背景や歴史が複雑そう」と、さまざまな思いから二の足を踏む方も多いのではないでしょうか。そんな難しそうに思える美術、なかでも「西洋美術」を楽しむヒントが満載のテキストが『NHK3か月でマスターする西洋美術4月号』です。今回は本誌より、「第1回人間美を追求ギリシャ・ロ