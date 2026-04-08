「タツキ先生は甘すぎる！」で共演の町田啓太、松本穂香 町田啓太と松本穂香が共演する、オリジナルストーリーの土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」(日本テレビ系)が、2026年4月11日(土)よりスタート。本作は、学校に行きたくてもいけない不登校や引きこもりなど、さまざまな事情を抱える子どもたちの居場所「フリースクール」を舞台にした、これまでにないヒューマンドラマだ。主演を務めるのは、本作のために金髪姿へと