3月16日に沖縄県名護市辺野古沖で発生した基地建設抗議船転覆事故の顛末については関連記事「研修旅行の同志社国際高校生2人の命を呑み込んだ『危険の船』の正体」で解説した。しかし問題は抗議船の危険運用だけではなかった。平然と繰り返され…辺野古沖の「抗議船」転覆事故においては、沖縄県の責任も重い。「抗議船」の海上活動の危険性は以前から指摘されていた。工事水域には「臨時制限区域」が設けられ、区域の境界を明示す