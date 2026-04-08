沈黙を破った「国産の矛」が列島を縦断する2026年3月31日、日本の安全保障政策は、大きな節目を迎えた。長射程の「スタンド・オフ・ミサイル」が、国内で初めて実戦配備されたのだ。熊本と静岡の両拠点で始まった今回の配備は、単なる新装備の導入にとどまらず、日本が「反撃能力」を具体的に運用する段階に入ったことを示している。これまでの迎撃主体の防衛体制から、抑止力重視の防衛体制へ。本稿では、この歴史的転換の全貌と