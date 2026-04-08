日本政府は2030年にインバウンド（訪日外国人旅行者）6000万人を達成することを目標に掲げている。「観光立国」に求められるのは、日本を「安売り」することではなく、投資と消費のサイクルが循環する観光地の開発だ。では、北海道・ニセコに代表されるような人気リゾート地を創り出すには、どのような観点が必要なのか。『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』(講談社+α新書)より、その一