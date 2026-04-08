今年もノーザンファームの勢いが止まらない。フォーエバーヤングのサウジカップ、コスタノヴァのフェブラリーステークス、そして大阪杯のクロワデュノール――早くもG?3勝をあげている。このノーザンの圧倒的な強さを、誰よりも痛感していた男がいる。ライバル生産者として対峙し続けた、故・岡田繁幸氏だ。岡田氏は「ノーザンファームの凄さ」をどう受け止めていたのか。馬事文化賞受賞作『相馬眼が見た夢 岡田繁幸がサンデーサイ