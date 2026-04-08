退官からもう何年も経つのに--アラフィフの元自衛官の女性のもとに、最近になって予備自衛官への登録を促す手紙が頻繁に届くようになった。退官時の住所に送られてくる、返信ハガキ入りの郵便物だ。しかも以前と比べて手当が大幅に引き上げられている。「本気で人を集めようとしている」という肌感覚が、彼女を反戦デモへと向かわせた。一方で、3月末には現役の陸上自衛官が中国大使館敷地内に侵入するという衝撃的な事件が起きた