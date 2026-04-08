首相として選挙で自民党を"一強"へ導いた、保守派の政治家である「安倍晋三氏と高市早苗氏」。"安倍後継"である高市政権だが、その捉え方だけでは本質を見誤りかねない。両者の外交面での違いはどこにあるのか、元NHK政治部記者・解説主幹の岩田明子氏に聞いた。【写真】秘蔵写真で振り返る安倍晋三氏の足跡昭恵さんとの結婚式は新高輪プリンスホテルで＊＊＊外交は経験がものを言う世界です。首脳外交ともなれば、相