８日放送のＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）では、長野県警が２０２６年度の警察官採用で「スポーツキャリアアピール採用選考」を初めて実施するという話題を取り上げた。採用の対象はプロスポーツ選手として報酬を得ていた人、企業などの実業団チームでの経験がある人、スポンサー契約を結び、全国レベルの大会に出場した人で３５歳以下。募集期間は５月２０日から６月２６日で７月１２日に試験と