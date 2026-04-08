天武天皇が皇后の病気平癒を祈り680年に発願、造営された奈良・法相宗大本山 薬師寺。毎月8日の薬師縁日に特別な「大般若経転読法要（だいはんにゃきょうてんどくほうよう）」が厳かに執り行なわれる。【写真】転読する僧侶の前には国宝の薬師三尊像が金堂で行なわれる「大般若経転読法要」は予約なしで拝観できる。転読する僧侶の前には、国宝の薬師三尊像が鎮座する。法相宗の始祖・玄奘三蔵が訳した「大般若波羅蜜多経」