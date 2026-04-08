ぐるぐるメガネに大きなマスクという、一度見たら忘れないビジュアルは、「ガリ勉」を一瞬でイメージさせる。インパクトがありながら、ひと目で教育系と伝わるわかりやすさも魅力。そんな強烈な個性で注目を集めるのが、教育系YouTuberのまさしさんだ。彼が出題する問題は難問ばかり。しかし心地よい声でテンポよく語られる解説は、驚くほどわかりやすく、現役の学生はもちろん、大人までも夢中にさせている。まさしさんが好きな数